LIVE | Zelenski: Oekraïense soldaten in minderheid in Severodonetsk

oorlog oekraïneDe Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat zijn land er ‘nog niet klaar’ voor is om graan te exporteren via Belarus. Door de Russische blokkades op de Zwarte Zee zoekt Oekraïne naar andere manieren om het graan te verschepen, om een voedselcrisis in de wereld te voorkomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.