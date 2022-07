LIVE | Zelenski: ‘Rusland is terroristische staat’, 23 doden bij aanval ver van frontlinie

President Sri Lanka vlucht verder naar Sau­di-Ara­bië, mensen mogen tot morgenoch­tend niet de straat op

President Gotabaya Rajapaksa van Sri Lanka is na één nacht in de Malediven doorgevlogen naar Singapore. Vanuit daar gaat hij door naar Saudi-Arabië, zo meldt het Amerikaanse persbureau AP. De president ontvluchtte dinsdag het land, maar is ondanks eerdere beloften officieel nog niet opgestapt. Zijn taken zijn wel overgenomen door de premier, die vandaag besloot dat tot morgenochtend niemand de straat op mag.

14 juli