LIVE | Zelenski: ‘Rusland moet officieel worden bestempeld als terroristische staat’

Op de school van het bloedbad droegen kinderen hun mooiste kleren voor een speciale dag

Urenlang hebben familieleden in Texas in het ongewisse gezeten over het lot van de leerlingen van de basisschool in Texas, waar bij een schietpartij zeker negentien kinderen om het leven zijn gekomen. Sommigen vroegen zelfs hulp op sociale media in een wanhopige poging hun kinderen te vinden. Ziekenhuizen in de omgeving nemen dna-materiaal af van familieleden om zeker te zijn van hun band met de gedode kinderen.

25 mei