LIVE | Zelenski: Russen vernietigden honderden ziekenhuizen, Poetin ‘zegt sorry’ tegen Israël

UPDATE Vrouw na 6 dagen onder puin ingestort gebouw China vandaan gehaald, dodental loopt op tot 53

Het aantal doden dat is gevallen nadat vorige week vrijdag een gebouw in de centrale Chinese stad Changsha instortte, is volgens staatsmedia opgelopen tot 53. In een recente eerdere balans was nog sprake van 26 doden. Het zoek- en reddingswerk is voltooid, meldt staatszender CCTV. Tien mensen konden worden gered.

5:22