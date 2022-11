LIVE | Zelenski: situatie aan frontlijn van oorlog blijft moeilijk

In China lijkt alles weer onder controle, maar: ‘Blij dat mensen een beetje wakker zijn geworden’

Een heel weekend stond China in het teken van demonstraties tegen het zero covid-beleid, maar maandag was alles alweer gewoon. De inzet van veel politie in Peking en Sjanghai wist te voorkomen dat grote demonstraties ontstonden.

