LIVE | Zelenski: Tankaanval op humanitaire corridor ‘je reinste terreur’, Veiligheidsraad vrijdag bijeen om chemische wapens

videoHet Nederlandse kabinet is somber over de gevoerde vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland. Dat bleek vandaag in een debat in de Tweede Kamer. En volgens de Oekraïense ambassadeur in Duitsland kan alleen een ontmoeting tussen Zelenski en Poetin de oorlog stoppen.