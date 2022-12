LIVE | Zelenski vraagt via Nederland om Duitse Leopard-tanks, ‘Russen kregen instructies via Wikipedia’

OORLOG OEKRAÏNERussische soldaten kregen via Wikipedia instructies over hun geweer. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times. En president Zelenski van Oekraïne heeft westerse landen om meer wapens gevraagd. Specifiek Duitsland vraagt hij om Leopard-tanks en hij wil graag dat Nederland daarbij bemiddelt. Ons land least er nu achttien van Duitsland. Volgens hem is er ‘geen verklaring' te vinden voor het feit dat Oekraïne zulke tanks nog niet heeft gekregen. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.