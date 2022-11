LIVE | Zelenski waarschuwt Oekraïners voor lange en strenge winter met hevige Russische beschietingen

Kinderen met autisme uitgela­chen, vernederd en vastgebon­den op Belgische school: ‘Leerling had op dat moment zelfmoord­ge­dach­ten’

,,Elke keer ik hem zie aanlopen, is het alsof ik in een ‘Baywatch’-film zit. Je weet toch waarom? Met zijn dikke tetten...” Enkele leerkrachten in een school in het Belgische Ninove laten geen kans onbenut om zich denigrerend uit te laten over hun leerlingen die kampen met een autismestoornis. Ze schelden hen uit, gooien pennenzakken naar hun hoofd, sluiten de kinderen op en lachen met hen in een Whatsapp-groep. Leerkrachten die ertegenin gaan, worden weggepest.

