LIVESTREAM | George Floyd wordt twee weken na overlijden begraven: ‘We vieren dat hij naar huis gaat’

Met live gospelmuziek is om 18 uur Nederlandse tijd in The Fountain of Praise-kerk in Houston (Texas) de uitvaartplechtigheid begonnen voor George Floyd. De 46-jarige zwarte Amerikaan wiens dood leidde tot wereldwijde protesten tegen politiegeweld en racisme wordt begraven nabij de stad waar hij opgroeide. Delen van de ceremonie zijn op onze site in de videostream hierboven live te volgen.

Een spreker van de kerk onderbrak het door drum en elektronisch orgel begeleide gospelkoor kort en vroeg de in het zwart en wit geklede aanwezigen vanaf het podium om afstand te houden. Zij die nog geen mondkapje droegen, werd vriendelijk doch dringend verzocht er zo snel mogelijk een te regelen. ,,Onze gelovigen zijn niet vervangbaar. Zonder masker is er daarom geen plaats voor u in dit huis.’’

Na een stemmig gezongen openingsnummer bracht het twaalfkoppige koor een up-tempo nummer ten gehore waarop aardig wat aanwezigen staand lichtjes mee bewogen. Een gebarentolk die alle teksten ‘vertaald, swingde vrolijk mee. Daarna nam pastor Mia K. Wrigth het woord. Ze benadrukte dat de aanwezigen in de kerk verbonden waren met de wereldwijde volgers van de livestream. ,,Dit is de home-going viering (het naar de hemel gaan, red.) van de Afro-Amerikaanse kerk voor George Floyd’', riep ze door de microfoon. Daarna volgden weer gospelnummers, af en toe onderbroken door gebeden.

Joe Biden

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden sprak de nabestaanden, vrienden en andere aanwezigen toe in een gisteren opgenomen videoboodschap. Die werd uitgezonden op een groot scherm in de kerk. De Democraat zei dat de tijd van opzij kijken en het opzadelen van nabestaanden met vragen over de dood van hun dierbare door politiegeweld voorbij is. Biden, die Floyds nabestaanden gisteren bezocht in Houston, noemde hen ‘moedig’ en beloofde gerechtigheid.

Floyd overleed ruim twee weken geleden in Minneapolis nadat een agent minutenlang zijn keel dichtdrukte met een knie. Gisteren namen duizenden mensen afscheid van hem in The Fountain of Praise-kerk in Houston. Daar vindt ook de besloten dienst plaats voorafgaand aan de begrafenis. Na de dienst wordt hij met paard en wagen naar de begraafplaats gebracht, waar hij naast het graf van zijn moeder wordt begraven.

Tijdens de dienst wordt er een oproep tot gerechtigheid gedaan, zei pastoor Mia Wright tegen CNN. De begrafenis wordt bijgewoond door familie en vrienden van Floyd, een aantal bekende Amerikanen en de burgemeester van Houston. Dominee en activist Al Sharpton houdt de lijkrede.

Floyd krijgt zijn laatste rustplaats op de Houston Memorial Gardens in Pearland. De plechtigheid begint volgens de plaatselijke autoriteiten om 11.00 uur lokale tijd in de lokale The Fountain of Praise-kerk. Daarna wordt zijn lichaam overgebracht naar de begraafplaats.

De begrafenis van Floyd is gesloten voor publiek, al zijn er wel hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd. Omdat aanwezigen onderling voldoende afstand moeten houden vanwege het coronavirus, kan volgens lokale media ongeveer een kwart van de kerk worden gevuld.

De glimmende, goudkleurige kist met daarin het lichaam van George Floyd komt aan bij The Fountain of Praise-kerk.

Knie op nek

Floyd (46) overleed op 25 mei nadat hij hardhandig was opgepakt in Minneapolis. De witte agent Derek Chauvin drukte minutenlang met zijn knie op de nek van de zwarte Amerikaan. Die lag geboeid op de grond en maakte herhaaldelijk duidelijk niet te kunnen ademen. Beelden van die arrestatie gingen de wereld over en zorgden voor enorme verontwaardiging. Het leidde niet alleen in Amerika maar wereldwijd tot vele protesten tegen politiegeweld en racisme.

Het lichaam van Floyd lag gisteren al opgebaard in de The Fountain of Praise-kerk in Houston, in een glimmende goudkleurige open kist. Toen was er gelegenheid om afscheid te nemen. Dat deden duizenden bezoekers. Ze kregen het verzoek mondkapjes te dragen en voldoende afstand te houden. Ook mochten maar vijftien mensen tegelijk naar binnen.

