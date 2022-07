Liza (4) komt om bij bombardement, vlak daarvoor straalt ze nog in een video op Instagram

OekraïneHet ene moment duwt de 4-jarige Liza blij haar eigen roze kinderwagen vooruit, even later ligt diezelfde kinderwagen op z'n kant. Getroffen door een Russisch bombardement. Het kindje ligt ernaast, ze leeft niet meer. Haar moeder is ernstig gewond. In een dag tijd is de dood van het Oekraïense meisje symbool geworden voor het leed in het hele land.

Zelden leek een slachtoffer onschuldiger. Een meisje met het syndroom van Down, dat dankzij haar trotse moeder volop straalde op sociale media. Ze poseerde vijf dagen geleden nog op Instagram in een paarse jurk, tijdens een fotoshoot in een veld vol lavendel. Op andere beelden is te zien hoe het meisje met een logopedist hard werkte om goed te leren praten.

Ze speelde zelfs in een nieuwjaarsvideo die de vrouw van president Zelenski vlak voor de oorlog maakte. ‘Een helder, oprecht, vrolijk kind dat opgroeide in liefde’, schrijft Olena Zelenska nadat ze hoorde dat Liza is omgekomen. ‘Ik huil mee met degenen die haar dierbaar waren.’

De stad waar ze woonde, Vinnytsja, ligt honderden kilometers van het front. Het leek er relatief veilig, het leven ging er min of meer door zoals voor de oorlog. Tot gistermiddag drie bommen landden op een kantoorgebouw. 100 mensen raken gewond, 23 mensen komen om. Oekraïne spreekt van een oorlogsmisdaad, omdat de aanval gericht zou zijn op burgers.

Onder hen dus Liza. Het meisje dat geboren werd met Down, waar haar moeder Iryna in het begin zoveel moeite mee had, maar waar ze samen goed mee hebben leren leven, zo is allemaal te lezen op Instagram. Het meisje dat haar moeder de laatste tijd tot wanhoop dreef omdat ze als peuter overal tegenin ging. Maar ook het meisje dat haar omgeving zo gelukkig maakte.

Volledig scherm Liza met haar moeder op een foto die twee maanden geleden op Instagram werd gezet. © Instagram

Moeder Iryna raakte zwaargewond en verloor haar been. Ook dat is vastgelegd op foto's, en ook deze beelden gaan het internet over. De kinderwagen die zij eerder die ochtend op de video voortduwde, maakte meteen duidelijk dat het om moeder en dochter ging. Wereldwijd zijn de reacties verontwaardigd.

‘Dit kind is de onschuld zelve. Die lach. Dat leven. Liza, haar moeder en zo veel anderen zullen nooit meer lachen met vrienden en familie. Geen knuffels. Geen plezier. Rusland moet dit stoppen', zegt iemand in een reactie. Een ander zegt onder de video die presidentsvrouw Zelenska deelde: ‘Deze video vertelt alles over het leven dat ons is ontnomen. Het leven van Liza. Het leven van iedereen die is gestorven. Maar ook het normale leven van alle Oekraïners die blijven leven.’

Oorlogsmisdaden onderzocht

Uitgerekend gisteren hielden tientallen landen in Den Haag een conferentie over een gezamenlijke aanpak om de oorlogsmisdaden in Oekraïne te onderzoeken. ,,Het is aan de internationale gemeenschap om te bepalen of Rusland wegkomt met oorlogsmisdaden", zei president Zelenski via een videoverbinding.

Beelden van de aanval op Vinnytsja in Oekraïne:

Het doel van de conferentie was om internationaal afspraken te maken over de vervolging van mensen die oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd in Oekraïne. Vooralsnog worden vooral Russen daarvan beschuldigd, maar als er voldoende bewijzen zijn voor misdaden gepleegd door Oekraïners, kunnen ook zij daarvoor veroordeeld worden. Het is aan het Internationaal Strafhof (ICC) om dat te beoordelen, benadrukte minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra.

45 van de 47 deelnemende landen werden het eens over een gezamenlijke politieke verklaring. De inhoud daarvan is nog niet gepubliceerd.

