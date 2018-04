Loeiharde resolutie in controversiële zaak Martin Selmayr

Diverse fracties vragen in amendementen om het ontslag van Selmayr en een nieuwe, transparante benoemingsprocedure, waaraan hij volgens het verst gaande amendement zelf niet meer mag deelnemen. Ook wordt gezinspeeld op een motie van wantrouwen en is er een verwijzing naar de Commissie-Santer, die in maart 1999 na een slecht opgepakte corruptiezaak collectief aftrad. De vraag is nu natuurlijk of die 'harde' amendementen op een meerderheid mogen rekenen.



De conservatieve, liberale, Groene en radicaal-linkse fracties zitten er allemaal stevig in en zitten deze keer ook nog in een gelegenheidscoalitie met extreemrechts en de populisten, maar of dat genoeg is om Selmayr en Commissievoorzitter Juncker het leven echt lastig te maken blijft de vraag.