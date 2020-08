Loekasjenko beveelt ‘meest strikte maatregelen’ aan Belarussisch leger

video Jonge vader overlijdt na politieop­tre­den in cel van Belgische luchthaven

20 augustus Uit schokkende beelden van een bewakingscamera in een politiecel op de luchthaven van Charleroi, waar een 38-jarige man begin 2018 zware verwondingen opliep waar hij uiteindelijk aan overleed, blijkt dat verschillende agenten op de geboeide man hebben gezeten, dat ze lachten en dansten en dat een agente zelfs een Hitlergroet bracht. Dat zegt familie van de man, een jonge vader, in het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws. Het onderzoek in deze zaak, dat door de coronacrisis vertraging had opgelopen, is bijna afgerond. Politievakbonden vragen echter niet te snel te oordelen.