Londen eindelijk verlost van vetberg vol condooms en kookvet

De verstopping werd zo’n negen weken geleden ontdekt in de wijk Whitechapel, in het Londense East End. De smurrie, van zo’n 130 ton zwaar en 250 meter lang, bestond uit onder andere doeken, luiers, verhard kookvet, condooms en oliën.



Werknemers van Thames Water stonden voor de gigantische taak om de vetprop te verwijderen. Een deel van de opruiming gebeurde handmatig, ,,met brute kracht en schoppen'', meldt het waterbedrijf in een persbericht.



Twee maanden na aanvang van het onsmakelijk karwei is de riolering weer vrijgemaakt en kan het water er opnieuw door. Het werk zou naar schatting drie weken duren, maar nam meer tijd in beslag door de schade die de vastgekoekte smurrie aan de één meter hoge riolering had veroorzaakt.