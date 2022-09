Londen rouwt met applaus, bloemen en tranen: ‘We hebben onze favoriete grootmoeder verloren’

,,We kregen een app van een collega”, zegt Dan, wiens geblondeerde haar opvalt in de massa. ,,Allebei voelden we meteen de behoefte om de koningin respect te tonen. We moesten naar Oost-Londen, maar keerden terug in westelijke richting.” Tijdens de toespraak van premier Liz Truss hoorden ze tot hun verrassing ook de naam van de opvolger van ‘de persoon die als een warme deken ons hele leven bij ons was’.



Prins Charles heet vanaf nu King Charles III. David: ,,Het was heel vreemd toen ik mevrouw Truss ‘His Majesty the King’ hoorde zeggen. Aan de andere kant had het een symbolische waarde. De monarchie bestaat meer dan duizend jaar. Dat haar opvolger meteen klaarstaat, ook al hebben wij nooit iemand anders dan de koningin meegemaakt, geeft continuïteit. Het geeft de kracht van onze monarchie aan.”



Op het plein voor Buckingham Palace praat niemand over de twijfel over de kwaliteiten van koning Charles. Tussen het applaus, dat om de vijf minuten zonder duidelijke aanleiding wordt aangeheven, praten aanwezigen op fluistertoon over het verdriet dat de koninklijke familie moet voelen. De gedeelde smart voor het heengaan van de 96-jarige koningin zorgt voor een familiaire en keurige sfeer. Weinig geschreeuw, wel veel omhelzingen.