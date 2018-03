Londen zet 23 Russische diplomaten uit na vergiftiging oud-spion

VIDEOLonden zet 23 Russische diplomaten uit vanwege de gifgasaanval op dubbelspion Skripal. Dat heeft premier May aangekondigd in het Lagerhuis. Ook zullen de koninklijke familie en ministers komende zomer niet afreizen naar Rusland voor het WK voetbal. Verder trok ze een afspraak met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in.

Groot-Brittannië had van Rusland voor dinsdag middernacht uitleg geëist over het zenuwgas dat is gebruikt bij de aanval op voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Zij liggen in het ziekenhuis en verkeren in coma. Lavrov vindt dat de Britten politiek theater maken en een lastercampagne tegen Rusland voeren.

May sprak vandaag van Russische staatsagressie. Ze wil onder meer overleg op hoog niveau met Rusland voorlopig opschorten, maar niet alle banden verbreken omdat dit niet in het belang van haar land is.

'Tragisch'

May noemde het ,,tragisch'' dat de Russische president Poetin ,,voor een dergelijke actie heeft gekozen.'' De premier verklaarde ,,een bedreiging van Brits leven op Britse bodem'' niet te tolereren.



Bij het uitzetten van de diplomaten gaat het om de grootste groep die het land moet verlaten in dertig jaar. De diplomaten hebben een week gekregen om het land te verlaten.

Britse onderzoekers aan het werk in de zaak van de gifgasaanval op de Russische dubbelspion. © AFP

De NAVO-landen staan pal achter Londen na de vergiftiging van een voormalige dubbelspion en zijn dochter in Salisbury. Ze zijn zeer bezorgd over de eerste aanval met zenuwgas op NAVO-grondgebied sinds het ontstaan van het bondgenootschap in 1949, zei de Britse premier Theresa May vandaag in het parlement. De NAVO-lidstaten roepen Moskou op vragen van de Britse regering over het Russische programma voor chemische wapens te beantwoorden.

De Noord-Atlantische Raad, het hoogste politieke orgaan van de militaire alliantie, heeft de oproep gedaan na te zijn bijgepraat door de Britse NAVO-ambassadeur. ,,De bondgenoten zijn het erover eens dat met de aanval duidelijk internationale normen en verdragen zijn overtreden.''

De in de Sovjet-Unie ontwikkelde chemische stof heet novitsjok. Londen gaat de raad, die deze maand wordt voorgezeten door Nederland, over het onderzoek inlichten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Britse hoofdstad.

Ultimatum

De Britse premier Theresa May had geëist dat Rusland voor vandaag zou uitleggen hoe het spul in Engeland kon komen. Het Kremlin ontkent iets met de moordaanslag te maken te hebben en heeft geen uitleg gegeven. Rusland heeft aangeboden bij het onderzoek te helpen, maar de Britten zouden dat dwarsbomen, vindt Moskou.



De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag op verzoek van Londen bijeen voor beraad over de kwestie.

Zenuwgas

De Russische ambassadeur in Londen, Aleksander Jakovenko, moet zich vandaag op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen melden.

De zenuwgasaanval wordt besproken op een top komende week van Europese regeringsleiders in Brussel, liet EU-president Donald Tusk weten. ,,Ik verklaar volledige solidariteit met premier Theresa May in het licht van de brute aanval, die zeer waarschijnlijk uit de hoek van Moskou komt'', zei hij in Helsinki. Tusk zei af te wachten met wat voor strafmaatregelen Londen komt, voordat over EU-acties wordt besloten.