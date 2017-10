Londense politie laat man vrij die gister inreed op voetgangers

De gewonden hebben geen levensbedreigend letsel en de meesten hebben het ziekenhuis al verlaten. De politie is nog op zoek naar getuigen. Kort na het incident werd bekend dat er geen sprake was van een terreurdaad.

De veiligheidsdiensten in Londen staan op scherp wegens de bloedige en gewelddadige terreurdaden in de stad, waarbij mensen zijn gedood of verwond door inrijdende voertuigen. De terreurdreiging is recentelijk verhoogd naar het op een na hoogste niveau.