Lottowinnaar van 1,5 miljard dollar meldt zich eindelijk, maar blijft anoniem

Volgens een verklaring van de loterijcommissie heeft de persoon gekozen voor de contante optie, een eenmalige uitbetaling van bijna 878 miljoen dollar (780 miljoen euro). Dat is de grootste jackpotuitkering aan een enkele winnaar in de geschiedenis van de Verenigde Staten. ,,We zijn heel blij dat de winnaar uit Zuid-Carolina komt en nu uiteindelijk toch naar voren is gekomen om deze unieke prijs te claimen’', zei Hogan Brown, directeur van de commissie.

Het winnende ticket werd in oktober verkocht in een supermarkt in Simpsonville, een buitenwijk van de stad Greenville in Zuid-Carolina. Maandenlang hadden inwoners gespeculeerd waarom de winnaar nog niet naar voren was gestapt. Sommigen meenden dat de gelukkige wellicht op de vlucht was voor de politie, anderen speculeerden dat de winnaar ter plekke was gestorven toen hij het winnende nummer zag.