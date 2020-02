Luchthaven Aleppo na acht jaar heropend

‘Nederlan­der (60) bekent moord vrouw en dumpen lichaam in afvalcon­tai­ner aan Costa Blanca’

18 februari Een 60-jarige Nederlander is vandaag in Spanje aangehouden voor de moord op een 34-jarige Roemeense vrouw. Het lichaam van de vrouw werd gisterochtend bebloed en met verschillende steek- en snijwonden gevonden in een vuilcontainer in kustplaats Moraira. Een dag later meldde de man zich zelf bij de politie.