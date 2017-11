Luguber: vier hertenkoppen uitgestald langs provinciale weg in België

Noord-Koreaanse soldaat beschoten op vlucht door zwaar bewaakt grensgebied

12:47 Een Noord-Koreaanse soldaat, die via een grensdorpje is overgelopen naar het zuiden, is op zijn vlucht beschoten en verwond. De militair ondernam zijn vluchtpoging vanuit een wachtpost in Panmunjom, een plaatsje in de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea’s.