Luipaard doodt 2-jarige peuter in Krugerpark Zuid-Afrika

Na de aanval brachten familieleden de jongen naar een ziekenhuis, maar bij aankomst was hij al overleden. Medewerkers van het Krugerpark hebben het luipaard doodgeschoten om te voorkomen dat het dier meer mensen zou belagen. De directie zei later dat het heel ongebruikelijk is dat een luipaard mensen aanvalt.



Volgens Ike Phaahla, zegsman van het Krugerpark, worden momenteel de omstandigheden van het noodlottige ongeval onderzocht. ,,Luipaarden zijn meestal schuw en bang om dicht bij mensen in de buurt te komen”, aldus Phaala tegenover BBC News. ,,Maar in een park waar roofdieren vaak in contact komen met mensen kan het voorkomen dat ze hun angst voor ons verliezen of al kwijt zijn.” Hij voegde toe dat als een luipaard een volwassen persoon zou aanvallen, dat voor het dier al een zeldzaam dappere daad zou zijn. ,,Er is in uitzonderlijke gevallen wel een kansje dat luipaarden kinderen tussen de twee en zes jaar aanvallen.”