‘Maandag mijn vrouw begraven, dag later stonden ze aan de deur’: oplichters pikken bijna 5000 euro van rekening van Eddy (80)

',,Nu denk ik: wat een ezel ben ik geweest! Maar ze hebben me gepakt op mijn zwakste moment.” Eddy Vincent (80) uit Brugge kan het nauwelijks vatten. Maandag moest hij afscheid nemen van zijn echtgenote Jeannine (74), een dag later kreeg hij valse bankmedewerkers over de vloer die zijn rekening plunderden. Eddy, die die dag niet het enige slachtoffer was van de bende, doet nu zijn verhaal.

,,Jullie zijn toch échte journalisten, hé?” Eddy Vincent (80) vraagt het met een kwinkslag wanneer we zijn knus appartement aan de rand van Brugge binnenwandelen. Maar tegelijkertijd is hij ernstig, want zijn wantrouwen in de medemens is sinds deze week een stuk groter geworden. ,,Ik kan het eigenlijk nog altijd niet geloven. Met open ogen ben ik in de val gelopen.”

De oplichters stelden dan ook alles in het werk om Eddy te doen geloven dat ze echt waren. ,,Ik was dinsdag vlak voor de middag mijn eten aan het opwarmen. Chinees, in de magnetron”, doet de man zijn verhaal vanuit zijn zetel. ,,Plots ging mijn vaste telefoon. Er was een vrouw aan de lijn die zich voordeed als iemand van de bank. ,,Van Fortis”, zei ze. Ik was eerst wat wantrouwig en vroeg: ‘Van welke Fortis, want er zijn er veel’. Daarop sprak ze me persoonlijk aan. ,,Eddy, van de vestiging in Sint-Kruis”, klonk het. Gevolgd door het precieze adres van het kantoor waar ik effectief klant ben. Zo heeft ze me overtuigd."

Net vrouw begraven

De vrouw vertelde dat Eddy mogelijk slachtoffer was van een cyberaanval op zijn rekening en dat ze daarvoor bepaalde zaken moesten controleren. ,,Een medewerker is onderweg, hij zal je verder helpen”, klonk het. Ogenblikken later stond er effectief iemand aan de deur. mmEen man, netjes uitgedost”, herinnert Eddy zich. ,,Niks om argwaan van te krijgen. Hij sprak ook perfect Nederlands. Eenmaal binnen vroeg hij naar mijn bankkaart en een eventuele Visa-kaart. Hij had een klein bakje bij en zou alles controleren. Hij vroeg daarom ook mijn pincode. En ja, die heb ik dan gegeven. Zo stom van me!”

De valse bankmedewerker en de vrouw aan de telefoon stelden Eddy daarop gerust: er is géén geld van zijn rekening gehaald en alles was veilig. Daarop vertrok de man opnieuw, maar wel mét de bankkaarten van Eddy. ,,Al had ik dat echt niet door”, zucht de 80-jarige. ,,Ik besloot me op te frissen en omdat ik toch met een vreemd gevoel achterbleef, vertelde ik het verhaal aan iemand uit het gebouw. Toen werd snel duidelijk dat ik was opgelicht." Eddy liet zijn kaarten meteen blokkeren, maar ondertussen hadden de oplichters al 4800 euro buitgemaakt.

Volledig scherm Eddy Vincent werd de dag nadat hij zijn vrouw had begraven, opgelicht met zijn bankkaart. © Benny Proot

,,Nu denk ik: wat een ezel ben ik geweest! Maar ze hebben me gepakt op mijn zwakste moment.” De man zegt dat tijdens ons gesprek wel vijf keer. En elke keer opnieuw kijkt hij naar een foto op de kast. Meer bepaald naar Jeannine, zijn echtgenote. ,,Mijn vrouw is eind maart gestorven. Hier, op de zetel. Maandag hebben we haar begraven. En een dag later staan die oplichters voor de deur ... Ze hebben me gepakt op mijn zwakste moment. Ik zat met mijn hoofd nog helemaal bij het afscheid, bij Jeannine. Ik was mezelf niet, wat logisch is”, zucht Eddy. ,,Maar hoe wisten ze dat ik klant ben bij Fortis? En bij welk filiaal? En hoe geraakten ze aan mijn nummer? Ik begrijp het niet goed."

Twee verdachten geklist

Ondertussen kon de politie twee verdachten aanhouden. Het was een alerte verkoper in een winkel die alarm sloeg toen iemand verdacht veel aankopen deed. Eén van de mannen had effectief de bankkaart van Eddy op zak. En, zo blijkt, Eddy was dinsdag lang niet het enige slachtoffer. Bij de Brugse politie kwamen vier gelijkaardige meldingen binnen op één voormiddag. ,,Dat moet een grotere bende zijn”, denkt Eddy. ,,Ik kan eigenlijk nog altijd niet geloven dat ik in de val ben gelopen. Moesten ze nú voor mijn deur staan, op een moment dat ik ben bekomen van de eerste emoties, zou ik gewoon de deur dichtsmijten.”