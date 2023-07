Macabere ontdekking: menselijke armen en benen gevonden in drijvende koelkast op kanaal in België

Het Openbaar Ministerie is ondertussen op de hoogte gebracht van de feiten en er werd een onderzoeksrechter aangesteld. Het onderzoek is overgedragen aan de Federale Gerechtelijke Politie en is volop bezig. Volgens ‘Sudinfo’ zijn een forensisch patholoog en het laboratorium dinsdag ter plaatse geweest om de eerste vaststellingen te doen. De Dienst Identificatie Slachtoffers bracht dinsdagmiddag ook een bezoek aan de vindplaats.

Het belooft een complex onderzoek te worden. Het is namelijk wel duidelijk waar de koelkast gevonden werd, maar onderzoekers hebben momenteel geen idee waar die in het water is gegooid. Dat kan een heel eind verder stroomopwaarts al gebeurd zijn. Het is ook mogelijk dat de koelkast van een boot of een auto werd gegooid. Het kan dus afkomstig zijn uit eender welke plaats in het land, of zelfs uit het buitenland.