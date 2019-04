‘Macron op punt van burn-out’

Maar is het genoeg? Macron is steeds meer op zichzelf aangewezen bij het uitoefenen van de macht. De situatie dreigt problematisch te worden. Sinds het begin van zijn mandaat heeft de president al heel wat leden van zijn team zien vertrekken. Vervangers worden amper gevonden. ,,Alle vertrouwelingen van Macron zijn verdwenen. Hij is de slechtste manager die de wereld heeft voortgebracht”, klinkt het tegen Le Parisien.



De protesten van de gele hesjes blijven ondertussen aanhouden waardoor de president nog meer slapeloze nachten riskeert. Inmiddels beginnen sommigen te twijfelen aan zijn capaciteiten om de crisis in zijn land te bezweren. ,,Ik zie niet in hoe er een einde aan de crisis kan komen. Met de lente in het vooruitzicht zullen de gele hesjes binnenkort barbecues organiseren op de rotondes in Parijs”, stelt een bezorgde vriend.



Macron droomt ervan om de onrust in de kiem te smoren met een maatregel die een ‘wow-effect’ teweeg brengt en iedereen van zijn sokken blaast. Maar zijn intimi zien het somber in. ,,Als hij teleurstelt, dan is het gedaan met hem. En hij zal teleurstellen...”