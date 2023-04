Macron spreekt Nederlands en worstelt wat met de 'h’

Het Frans van de koning was beter verstaanbaar dan het fonetische Nederlands van de president die - zoals alle Fransen - wat moeite had met de letter ‘h’, een stomme (niet hoorbare) klank in de Franse taal. Willem-Alexander refereerde aan een vroegere Franse koning, die in eigen land bekend stond als het ‘konijn van Olland’ (koning van Holland), Louis Bonaparte, de jongere broer van keizer Napoleon.



Macron sprak ondanks wat herrie en protesten bij zijn toespraak in Den Haag over een geslaagde eerste dag en sprak namens zichzelf en echtgenoot Brigitte, die vandaag jarig is, zijn waardering uit voor de ‘geweldige ontvangst’. Bij de toast speelde de lastige ‘h’ de Franse staatsman weer parten toen de aanwezigen hoorden: ‘Leve et’. Macron vervolgde ‘et koninkrijk der Nederlanden’. ‘Leve Frankrijk en leve de vriendschap tussen de Franse en de Nederlandse bevolking'.



Perfect’, fluisterde Willem-Alexander hem toe. ‘Goed gedaan’, zei Máxima. Macron keek blij als een kind dat de klus was geklaard.