Macron vindt dat Europa meer aandacht moet besteden aan Defensie en tekent pact met Griekenland

Eigen Europese macht

Nu lijkt Frankrijk zich te herpakken. Macron heeft inmiddels de Amerikaanse president Joe Biden gesproken en de twee hebben hun geschil uitgepraat. Opvallend is dat de Franse president nu de andere Europese landen aanspreekt op de inzet van Defensie en wapens om de eigen grenzen te beschermen. ,,Amerika als bondgenoot is fijn, maar we hebben de afgelopen jaren gezien dat deze macht meestal eerst naar zichzelf kijkt, en daarna pas naar de bondgenoten. Ook is hun blik meer op China en de Stille Oceaan gericht. Daarom moeten we ervoor zorgen dat wij onszelf ook kunnen beschermen. Zo laten we zien dat we onszelf als mogendheid respecteren.”



Hij voegt daaraan toe dat het geen alternatief of vervanging is voor de Nato, maar dat de oproep moet worden gezien als aanvulling.