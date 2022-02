Macron weigerde Russische coronatest uit angst voor dna-diefstal, Poetin houdt afstand

Kroatië moet op zoek naar nieuw ontwerp voor euromunt na plagiaat met marter

De euro is in Kroatië nog niet eens ingevoerd, maar nu al zorgt de eenheidsmunt voor alweer het tweede schandaal. Was er eerst ruzie met Servië over de munt van 50 cent, nu blijkt het ontwerp voor de munt van 1 euro geplagieerd.

8 februari