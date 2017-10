Madrid biedt excuses aan voor gebruikt geweld

In de aanloop naar de zitting van maandag heeft Puigdemont laten weten open te staan voor bemiddelaars die de Catalanen en de regering in Madrid samen aan tafel brengen. Storm ziet niet gebeuren dat die dialoog snel op gang komt. Premier Mariano Rajoy van de conservatieve regering in Madrid heeft de volksraadpleging van zondag illegaal verklaard. Wat Rajoy betreft kan pas gepraat worden als Puigdemont 'terugkeert naar de wet'.



Als Catalonië zich uitspreekt voor onafhankelijkheid, heeft Rajoy de mogelijkheid de regioregering van Puigdemont te ontbinden. Volgens Storm is dat geen verstandig besluit. ,,Daardoor zou hij alleen maar olie op het vuur gooien. Misschien is het verstandiger als Rajoy de Catalanen een tijdje laat aanmodderen'', zegt Storm. ,,Als de Catalanen ervaren wat de gevolgen zijn van het streven naar onafhankelijkheid en tot welke verdeeldheid dit in de regio leidt, keren ze misschien op hun schreden terug. Zeker omdat ongeveer de helft van de Catalanen helemaal niet voor onafhankelijkheid is.''