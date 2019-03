Maduro roept achterban op tot demonstraties

Ex-burgemees­ter New York laat presidents­ver­kie­zin­gen aan zich voorbij gaan

1:24 De voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg, zal geen gooi doen naar het Witte Huis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Bloomberg, die de negende plaats bezet op de lijst van rijkste mensen in de VS, liet wel weten dat hij zijn geld zal gebruiken om zowel kandidaten als doelstellingen te ondersteunen.