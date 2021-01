Maduro wil ‘nieuwe weg’ inslaan met VS

VS: Niet betrokken bij ‘inval’ in Venezuela

9 mei De nationale veiligheidsraad van de VS heeft vrijdag iedere betrokkenheid van Washington ontkend bij een vermeende inval in Venezuela om de Venezolaanse president Nicolás Maduro te arresteren. Als de VS wel betrokken waren, zou die ,,openlijk, direct en effectief’’ zijn verlopen, stelt de raad in een verklaring.