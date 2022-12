Magische beelden van zeepbel die bevriest: ‘Titanengeduld, de ideale temperatuur én vooral niet meer bewegen’

Bart Medaer is scheikundige en dat verklaart misschien een beetje zijn voorliefde om zo’n experimenten te doen met een bevroren zeepbel. “De passie voor fotografie begon enkele jaren geleden toen ik getuige was van het noorderlicht, maar als enige van het gezelschap géén fototoestel bij had”, lacht Bart Medaer. “Daarna heb ik toch maar een fototoestel aangeschaft en is de passie helemaal begonnen. Ik hou er wel van om buiten in de natuur te staan en de kou neem ik er graag bij. Maar in de zomer amuseer ik me ook te pletter met het fotograferen van dieren.”

Ideale omstandigheden

Nu de vrieskou in het land is, zijn het weer hoogdagen voor Bart Medaer. Vorig jaar lukt het hem al eens om een zeepbel te fotograferen die bevroor, maar dit jaar zijn de beelden nog magischer. Net als vorig jaar plaatste Bart zijn fototoestel met macrolens buiten op statief. “Daarna heb ik een mengsel genomen waarmee je gewoon zeepbellen kunt plaatsen. Met een rietje blaas je dan een bel op een tak en is het te hopen dat alles perfect staat ingesteld, want op dat moment mag je nergens meer aankomen. Ik heb het een flink aantal keren moeten proberen, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Maar de omstandigheden moeten dan echt wel allemaal meezitten: de zon die nog niet te hard schijnt want anders bevriest het niet, de ideale temperatuur – en dat was het want het was -5 – en zien dat je vooral niets anders meer aanraakt (lacht). De beelden zijn echt niet gemanipuleerd en dat maakt het toch wel bijzonder.”