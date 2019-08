Malariacrisis: miljoenen besmettingen in Burundi

Ex van schutter Dayton: ‘Hij halluci­neer­de en vreesde dat hij ooit iemand pijn zou doen’

18:34 In de ene hand cafeïnepillen, in de andere een energiedrankje: zo herinnert Lyndsi Doll zich de schutter die toesloeg in Dayton (Ohio). Zeven jaar geleden zat het meisje samen met Connor Betts op school en was ze zijn vriendinnetje. ,,Hij kon ‘s nachts niet slapen omdat hij werd gekweld door duistere geesten. Hij had last van hallucinaties en hoorde stemmen in zijn hoofd’’, verklaart Doll. Betts schoot afgelopen zondag negen mensen dood in een bar. Amper 30 seconden later wist de politie hem uit te schakelen.