Malta heeft nieuwe premier na politieke crisis om moordzaak journalist

Australi­sche premier kondigt diepgaand onderzoek naar bestrij­ding bosbranden aan

4:09 Na weken van kritiek over de aanpak van de regering bij de bestrijding van de bosbranden in Australië, heeft premier Scott Morrison zondag aangekondigd een diepgaand onderzoek in gang te zullen zetten. Bij de branden die al drie maanden woeden, kwamen tot dusver 28 mensen om het leven en werden 2000 huizen verwoest. Het einde is nog lang niet in zicht.