Man (23) overleeft twee weken drijven op de oceaan met chips en koekjes

Net op tijd

Moss was uitgedroogd, hij had gevaarlijk weinig voedingsstoffen in zijn bloed, zijn hartslag was hoog en hij sprak onduidelijk. Volgens doktoren in het ziekenhuis kwam de redding net op tijd. Uiteindelijk is hij er zonder blijvend letsel vanaf gekomen.



Het was de tweede keer in een jaar tijd dat Moss van zee gered moest worden. In februari 2017 was zijn boot drie dagen gestrand even buiten de kust van de Bahama's. Volgens zijn vriendin is de slechte staat van zijn zeemanschap te wijten aan zijn impulsiviteit en eigenwijsheid. Een medewerker van de reddingsbrigade van de Bahama's heeft Moss aangeboden hem de kneepjes van het vak te leren, een aanbod dat Moss dankbaar heeft geaccepteerd.