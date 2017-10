Man (67) zwaargewond na val van vijf meter bij attractie Bobbejaanland

De man wilde een rit maken in de zogenoemde Aztek Express, een soort rupsbaan. Bij het betreden van de attractie stapte de man tussen twee gondels, waarna hij naar beneden viel. De man is in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.



,,We begrijpen niet hoe dit is kunnen gebeuren'', zegt een woordvoerster van het pretpark tegen VTM Nieuws. ,,De attractie is op dit moment gesloten en wordt gecontroleerd.''



Bobbejaanland staat momenteel volledig in het teken van Halloween. Het park zou vandaag normaal gesproken tot 21:00 uur open zijn, omdat er een avondvoorstelling gepland stond. Het is niet duidelijk of deze doorgaat.