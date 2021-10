Man aangehouden voor aanslag bij concert Ariana Grande in Manchester

eurotop Poolse premier houdt poot stijf bij ruzie met EU, Merkel wil dialoog over oplossing

21 oktober Europa moet doorpraten een oplossing vinden voor de kwestie Polen. Tegenstellingen op de spits drijven is geen goede aanpak, en ook een ‘waterval’ van processen voor het Europese Hof is geen oplossing. Dat zei Duitse bondskanselier Angela Merkel vanmiddag bij aankomst op de EU-top in Brussel. Maar Polen is niet van plan in te binden, zo liet premier Morawiecki weten.