Man die Salman Rushdie verwondde woonde vlakbij hem

Het gaat iets beter met Salman Rushdie: volgens zijn agent is hij van de beademing af en kan hij praten. Een bevriende schrijver spreekt zelfs van grapjes. Rushdie werd afgelopen vrijdag ernstig verwond op een podium waar hij nota bene zou spreken over de Verenigde Staten als toevluchtsoord voor bedreigde schrijvers en kunstenaars. Zelf moest hij in de jaren 90 lange tijd onderduiken, nadat de Iraanse ayatollah Khomenei in een zogeheten fatwa opriep hem te doden omdat hij God zou hebben belasterd in zijn boek De duivelsverzen. In New York voelde hij zich weer vrij om gewoon de metro te nemen, zei hij in 2017 in gesprek met deze site. ,,Ik heb al twintig jaar geen beveiliging meer”, gaf hij destijds aan.