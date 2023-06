Man en stiefzoon komen om het leven na wandeling in extreme hitte in park Texas

Een man uit Florida en zijn 14-jarige stiefzoon zijn om het leven gekomen na een wandeling in de extreme hitte in het Big Bend National Park in West-Texas. Een 21-jarige broer kon wel worden gered.

De 31-jarige man had vrijdag het Marufo Vega pad bewandeld met zijn twee stiefzonen van 14 en 21 jaar oud. Volgens de National Park Service was de temperatuur op dat moment 48 graden. In het park, net als in andere delen van Texas, schommelden de extreme temperaturen de afgelopen dagen tussen de 43 en 48 graden.

De 14-jarige jongen werd tijdens de wandeling onwel en verloor het bewustzijn. Zijn stiefvader wandelde terug naar de plek waar de auto geparkeerd stond om hulp te halen, terwijl de oudere broer van de jongen hem op zijn rug probeerde terug te brengen naar het startpunt van de wandeling, aldus de parkdienst.

De vader wist de autoriteiten om 18.00 te waarschuwen waarna een team van parkwachters en agenten van de Amerikaanse grenspolitie om 19.30 uur de jongens bereikte. Daar constateerden ze dat de 14-jarige jongen was overleden. Een half uur later werd het voertuig van de vader gevonden. Hij bleek met zijn auto in een afgrond te zijn gereden en was daarbij eveneens om het leven gekomen.

,,Het Marufo Vega pad slingert door extreem ruige woestijn en rotsachtige kliffen in het heetste gedeelte van Big Bend National Park. Aangezien er nergens schaduw of water is, maken de helse temperaturen zo’n wandeling tot een zeer gevaarlijke exercitie’', aldus de parkdienst in het persbericht.