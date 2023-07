Man overleden en dochter zwaargewond na wegwaaien attractie in Frans waterpark

Door een windstoot is een opblaasbare constructie in een Frans pretpark weggewaaid en is een vader met zijn dochter 50 meter door de lucht geslingerd. Beiden werden in kritieke toestand naar een ziekenhuis in het 40 kilometer verderop gelegen Marseille vervoerd. De vader is overleden.

Het ongeluk vond zondag plaats in het Wonderland Waterpark in de plaats Saint-Maximin-La-Sainte-Baume. Het pretpark heeft opblaasbare attracties in een bassin.

Tijdens het fatale moment werd een attractie met een lengte en breedte van 20 meter geschept door de wind. Het waait op dit moment hard in het departement waar het park ligt, met lokaal windstoten van 55 kilometer per uur. In de regio gold zondag alarmfase rood door bosbranden vanwege de wind.

Vader en dochter gereanimeerd

De vader en dochter die zich in de attractie bevonden kregen een hartstilstand, meldde de brandweer. Het meisje van 3,5 jaar en haar vader van 35 konden gereanimeerd worden voor ze beiden in kritieke toestand werden overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is de vader alsnog bezweken.

De burgemeester van de plaats, Alain Decanis, heeft verbijsterd gereageerd op het ongeluk en gezegd dat wordt onderzocht hoe dit gebeuren kon. Franse media melden dat het management in een verklaring op Facebook heeft laten weten dat het park, dat in juni dit jaar de deuren voor het eerst opende, getroffen is door ‘een verwoestende, onverwachte tornado’. De website van het waterpark was maandagochtend offline.

Het terrein blijft in samenspraak met de gemeente de komende twee dagen dicht. ‘Uit solidariteit voor de slachtoffers en hun families.’ De eigenaar van het park zegt tegen de Franse zender TF1 in shock te zijn. ,,We zetten de attracties neer en bevestigen ze. Helaas zijn er elementen waar we geen controle over hebben. We betreuren de situatie ten zeerste”, aldus de eigenaar via TF1.