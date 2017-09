Man riskeert cel voor doden van 332 schildpadden

Een man uit België kan een jaar de cel in gaan voor de dood van 332 schildpadden. Het gaat om Moorse landschilpadden, een beschermde soort die veel geld oplevert in de illegale dierenhandel. De handelaar heeft zijn dieren dodelijk verwaarloosd, vindt de openbaar aanklager.

De 30-jarige Marokkaanse man hield de dieren in een garagebox in Kortrijk. In september 2016 klaagden de huurders van een naastgelegen box over vreemde geluiden. Zij belden de politie, die contact opnam met de man. Die zei dat hij schildpadden houdt en als de politie wil komen kijken, zij die middag om twee uur konden langskomen.

Toen de politie per ongeluk een half uur eerder ter plekke was, deden de agenten een gruwelijke vondst. De garagebox was donker, zonder ramen of andere lichtbron. De stank was enorm en overal lagen droge, verlepte planten. Een enkele schildpad lag dood op de grond. De man had de overige 329 schildpadden al in een bestelbus geladen.

De politie bracht de dieren naar SOS Reptiel, waar ze werden opgevangen. Maar ook experts van de Universiteit van Gent konden uiteindelijk niets meer voor de dieren betekenen. Uiteindelijk stierven alle schildpadden.

Taakstraf

De handelaar vertelt vandaag in de rechtbank dat 36 schildpadden uit Marokko kwamen en hij de rest verzorgde voor iemand anders. Wie dat is, kan hij niet zeggen. De openbaar aanklager beschuldigt de man van smokkel en illegale handel in zeldzame diersoorten en eist een jaar cel en een boete van 15.000 euro. SOS Reptiel, dat leeft van donaties en giften, vraagt om een schadevergoeding van 85.000 euro. Het gaat om de kosten die het centrum maakte voor hun reddingspoging.

Volgens de advocaat van de man waren de schildpadden nog in leven toen zij de crisisopvang in gingen. Hij ziet dan ook geen enkele reden waarom de rechter meer dan een taakstraf zou moeten toedienen.