Man schiet op bowlingbaan in VS drie mensen dood

De vermoedelijke dader van de schietpartij bij Don Carter Lanes in Rockford is inmiddels opgepakt, zo maakte politiechef Dan O’Shea bekend tijdens een persconferentie. Over zijn identiteit en zijn motieven is nog niks bekend. Ook over de identiteit van de slachtoffers is nog weinig informatie vrijgegeven. Onder de dodelijke slachtoffers zouden twee tieners zijn.