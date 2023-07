Man schiet op willekeurige voorbijgangers in centrum New York: één dode en twee zwaargewonden

De schietpartijen begonnen net voor 11.30 uur in de omgeving van Richmond Hill. De 86-jarige man was het eerste slachtoffer, hij werd meerdere keren geraakt en overleed later in een ziekenhuis. Nog geen tien minuten later werd ongeveer anderhalve kilometer verderop een 63-jarige man in de schouder geschoten. Hij is volgens de politie in ernstige, maar stabiele toestand naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht.