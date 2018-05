Man schiet twee agenten en voorbijganger dood in centrum Luik

videoEen man heeft vanochtend in het centrum van Luik twee agenten en een persoon die in een auto voorbijreed doodgeschoten. Ook verwondde hij twee andere agenten en gijzelde een vrouw. Hij werd later door de politie doodgeschoten.

Het federaal parket beschouwt het als een daad van terreur van de man, die volgens sommige bronnen pas gisteren de gevangenis had verlaten. Hij was niet veroordeeld voor terreur, maar werd gezien als een kruimelcrimineel. Het zou gaan om Benjamin Herman, geboren in 1982.

Rond 10.30 uur werden schoten gehoord in het centrum van Luik. Dat is te horen op de beelden in onderstaande tweet.

Een gewapende man opende het vuur op twee politieagenten ter hoogte van het café des Augustins, in de gelijknamige straat. Dat deed hij nadat hij een wapen van een agent had afgenomen.



De man vluchtte weg en hield vervolgens een schoonmaakster gegijzeld in het lyceum van Waha. De politie kwam snel in groten getale ter plaatse en maakte de man onschadelijk. Hij werd doodgeschoten, zo meldt de politie aan Het Laatste Nieuws. De leerlingen van de school zijn in veiligheid gebracht.



De omgeving van de school is afgesloten. De politie bevestigt ook dat naast de dodelijke slachtoffers, nog twee politieagenten en twee andere personen gewond zijn geraakt.



'Geradicaliseerd'

Het motief van de man - later door verschillende Belgische media geïdentificeerd als Benjamin Herman - is onduidelijk. Volgens La Dernière Heure heeft de politie aan journalisten van die krant vertelt dat de dader 'Allahu akbar' zou hebben geroepen. Het Laatste Nieuws meldt hij in de gevangenis geradicaliseerd. Medegevangenen omschrijven Herman als 'marginaal en gewelddadig'.

De burgemeester van Luik Willy Demeyer is ter plekke en staat in contact met de korpschef. 'De situatie is onder controle', laat hij via Twitter weten. 'De kinderen zijn veilig'. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) meldt op Twitter dat 'het Crisiscentrum de situatie in kaart brengt'.

