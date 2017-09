Man trapt hond dood op straat: baasjes van schrik in het ziekenhuis

Vrouw krijgt via Airbnb verhuurde woning volledig uitgewoond terug

14:11 Ze had drie jaar geleden alles uit de kast gehaald om van de uitgeleefde studio eigenhandig haar droomappartement te maken. De moed van Laurie uit Parijs zakte haar dan ook in de schoenen toen ze haar flat binnenstapte, nadat ze die drie weken via Airbnb had verhuurd. De afschuwelijke stank beloofde niet veel goeds en dat bleek zelfs een understatement voor de vuilnisbelt die ze aantrof.