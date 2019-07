Man trekt vijftien shirts en truien aan om toeslag luchtvaartmaatschappij te ontlopen

Dronken festival­gan­gers verstoren Ryanair-vlucht naar Kroatië: ‘hel op aarde’

15:35 Een groep Britse festivalgangers heeft het op een Ryanair-vlucht van Manchester naar het Kroatische Zadar wel heel bont gemaakt. Op videobeelden is te zien hoe tientallen dronken passagiers voor onrust zorgen tijdens de drie en een half uur durende vlucht. Eén dronkeman gaf over in het gangpad van het vliegtuig. ,,Ze gedroegen zich als beesten. Het was de ergste vlucht van mijn leven”, getuigt een andere passagier.