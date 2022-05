Man van docente die omkwam bij schietpartij Texas sterft aan hartaanval

De echtgenoot van een docente die twee dagen geleden omkwam bij de schietpartij op een basisschool in Texas is vandaag overleden aan een hartaanval. Het stel laat vier kinderen achter. ,,Hij stierf als gevolg van verdriet.”

Familieleden hebben laten weten dat Joe Garcia, de echtgenoot van Irma Garcia (48), vandaag is overleden. Slechts twee dagen nadat zijn vrouw op tragische wijze om het leven kwam toen een schutter de Robb Elementary School in het kleine Texaanse stadje Uvalde binnenging en het vuur opende.

Joe stierf als gevolg van een medisch noodgeval, laat nicht Debra Austin weten. Die hartaanval werd volgens haar veroorzaakt door de dramatische gebeurtenis een paar dagen eerder. ,,Ik geloof echt dat Joe stierf aan een gebroken hart. Het verliezen van de liefde van zijn leven, meer dan 25 jaar, was te veel om te dragen.” Ook neef John Martinez is er zeker van: ,,Joe Garcia is overleden als gevolg van verdriet. Ik heb echt geen woorden voor hoe we ons allemaal voelen. God heb genade met ons, dit is niet makkelijk.”

Klas beschermen

Irma Garcia was een van de twee docenten, die samen met 19 leerlingen die omkwamen bij het dodelijke bloedbad. Ze werd neergeschoten toen ze de kinderen uit haar klas probeerde te beschermen. Haar moed wordt geprezen. Ze werd gevonden door agenten met kinderen in haar armen, vertelde Martinez aan The New York Times. ,,Ze offerde zichzelf op om de kinderen in haar klas te beschermen. Ze was een held.”

Het stel was samen sinds de middelbare school, 24 jaar getrouwd en laat vier kinderen achter - twee jongens en twee meisjes van 13 tot 23 jaar oud. ,,Geen enkel kind zou dit moeten meemaken, mijn hart breekt voor hen", aldus Martinez.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Semiautomatisch geweer

De 18-jarige Salvador Ramos barricadeerde zichzelf dinsdag in de basisschool in het lokaal van de vierdeklassers (9- en 10-jarigen) met een semiautomatisch geweer van het type AR-15. De achttienjarige had een paar dagen eerder, kort na zijn verjaardag, legaal twee van dergelijke geweren gekocht.

Zijn motief is nog altijd onduidelijk. Volgens gouverneur Abbott had de tiener, woonachtig in het stadje met 16.000 inwoners op zo’n 135 kilometer ten westen van San Antonio, geen bekende criminele of geestelijke gezondheidsgeschiedenis.

Politiemensen braken uiteindelijk de klas binnen en doodden de schutter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.