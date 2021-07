Man wint jackpot van 1 miljoen dollar voor de tweede keer binnen vier jaar

Justitie opent jacht op bedrijf van Trump wegens belasting­ont­dui­king

1 juli Het net sluit zich rond de Trump Organization. Het bedrijf van Donald Trump wordt aangeklaagd in een fraudeonderzoek. Vanochtend meldde financieel directeur Allen Weisselberg zich bij het kantoor van het Openbaar Ministerie in New York. Hij wordt verdacht van belastingontduiking.