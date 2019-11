Man zet zelfmoord echtgenote in scène: stervende vrouw kan nog net hulpdiensten bellen

Sydney bedekt met dikke deken van rook; brandweer zet zich schrap

3:58 De Australische miljoenenstad Sydney wordt bedekt door een dikke deken van giftige rook, afkomstig van de vele bosbranden die nu al weken de deelstaat New South Wales teisteren. De luchtvervuiling in de stad bereikte dinsdag volgens officiële cijfers een gevaarlijk niveau, met pieken fijnstof die vooral in de voormiddag in sommige stadsdelen tot wel 20 keer hoger lagen dan in Jakarta of Peking.