Mankement aan gasbrander dwingt ballonvaarder tot landing op snelweg

De heteluchtballon landde midden op de tweebaansweg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Doordat weggebruikers op tijd wisten te remmen, raakte er niemand gewond. Ook de ballonvaarder, die alleen in het mandje zat, kwam er met de schrik af.



De Nederlandse vrachtrijder Jan van Arendonk zag het gebeuren en maakte bovenstaande foto. ,,Er zat een flauwe bocht in de weg en toen was daar ineens die ballon'', zegt hij tegen NOS. Heel lang heeft de Nederlander niet stilgestaan.



De snelweg werd vanwege het incident gedurende korte tijd afgesloten. De politie had uiteindelijk maar vier minuten nodig om het luchtige gevaarte van de weg te krijgen en in veiligheid te brengen, meldt Stern.