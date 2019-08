Manneken Pis besmeurd met gele verf

Zwarte soldaat Brown was een oorlogs­held die geen held mocht zijn

15:00 Matthew Southall Brown (97) kwam ons bevrijden van de nazi’s, maar kreeg in het Amerikaanse leger zelf te maken met onverholen racisme. ,,Ik moest mijn rang van mijn uniform halen. Witte soldaten wilden geen orders krijgen van zwarten.’’Komende week komt hij voor het eerst terug, nu om in ons land te spreken over de vergeten groep zwarte soldaten.