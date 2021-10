Marc Dutroux is volgens zijn advocaat depressief: ‘Hij staat op de rand van de afgrond’

Marc Dutroux staakt in gevangenis omdat hij geen klusjes meer in korte broek mag doen

18 februari Marc Dutroux (64) weigert nog klusjes uit te voeren in de gevangenis in het Belgische Nijvel. Volgens zijn advocaat doet de directie er alles aan om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Onder meer een verbod om in korte broek te werken zou bij de kindermoordenaar in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Daarom is hij in staking gegaan.